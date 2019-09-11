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إنحسار البيع والشراء للدولار بعد حملة إعتقالات ومطاردات شرسة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انحسر تداول بيع العملات الصعبة بالخرطوم عقب حملات الاعتقالات الشرسة التي نفذتها السلطات منذ الاحد الماضي لتجار العملة. وأقر تاجر فضل حجب إسمه لـ (الانتباهة أون لاين) بتأثر سوق الدولار من عمليات المطاردة والاعتقال التي نفذتها السلطات خلال الايام الماضية. وقال التاجر: (أصبح هنالك مشقة يجدها كل من البائع والمشتري على حد سواء نتيجة لعدم اشهار عملية البيع كما كان في السابق). وأرجع انحسار حركة البيع والشراء لتخوف التجار بعد الاجراءات التى قامت بها السلطات مؤخراً، والتي تضمنت اجبار سريحة الدولار بكتابة تعهدات بعدم ممارسة البيع، وهددت بمصادرة العملات التي بحوذتهم. وأشار التاجر إلى تراجع حركة البيع والشراء بالشيكات بعد توفر السيولة، وتقلص فارق السعر بين الشيك والكاش إلى أقل من جنيهين.
وبلغ سعر الدولار بحسب جولة لـ (الانتباهة أون لاين) مساء الاربعاء بالسوق العربي “٦٦” جنيهاً للشراء و”٦٧” للبيع، والريال “١٧” جنيهاً للشراء و”١٨”، والدرهم “١٨” للشراء و “١٨.٢٠٠” للبيع، اليورو”٧٣” جنيهاً للشراء و”٧٥” للبيع ، استرليني “٨٠” جنيهاً للشراء “٨٢” للبيع.

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