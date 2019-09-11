حمدوك: تسليم البشير للجنائية سيحدده القضاء….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشف رئيس مجلس الوزراء القومي، عبد الله حمدوك، أن مسألة تسليم المخلوع للمحكمة الجنائية الدولية سيحددها القضاء بعد خلق نظام قضائي مستقل.

وقال حمدوك في مقابلة تلفزيونية مع (بي بي سي عربي)، إن تسليم البشير ليس شأنًا سياسيًّا، مضيفًا: “القضاء من سيحسم تسليم البشير إلى الجنائية الدولية من عدمه”.

وتابع رئيس الوزراء: “بدأنا خطوات جادة لتأسيس وخلق نظام قضائي مستقل وشفاف وخارج عن سيطرة وتأثير الجانب السياسي، لو خلق ذلك المناخ فهو من سيقرر ويحسم تلك المسألة، ولن يكون قرارا سياسيا”.

وردًّا على سؤال حول مستوى سقف التوقعات للسودانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية، قال “إننا نعيش في ظل أزمة اقتصادية عميقة، لكن هذه الثورة خلقت توقعات كبيرة جدًّا عند جماهير شعبنا ونحتاج إلى إدارة هذه التوقعات بشكل حصيف، لأننا لا نستطيع أن نغيِّر هذا الواقع الاقتصادي بضربة، الأمر يحتاج إلى مجهود كبير، ولكننا في الوقت نفسه نثق في قدرات شعبنا وبثقته بنا”.

وأوضح حمدوك بأن الظروف المحيطة بالبلاد بعد الثورة، يمكن تسميتها بأنها شهر عسل مع بقية العالم، لافتًا إلى أن هنالك مناخا إقليميًّا ودوليا ملائما لمساعدة السودان، “القروض جزء منها ولكن نستطيع أن نبني الكثير من هذه التوقعات على مقدرات وموارد شعبنا الذاتية”.