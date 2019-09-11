رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: الثورة خلقت توقعات كبيرة جدا عند السودانيين

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك حول مستوى سقف التوقعات للسودانيين للخروج من الأزمة الاقتصادية في مقابلة مع برنامج “بلا قيود” بتلفزيون( بي بي سي)، إننا نعيش في ظل أزمة اقتصادية عميقة لكن هذه الثورة خلقت توقعات كبيرة جدا عند جماهير شعبنا ونحتاج إلى إدارة هذه التوقعات بشكل حصيف، لأننا لا نستطيع أن نغير هذا الواقع الاقتصادي بضربة، الأمر يحتاج إلى مجهود كبير ولكننا في الوقت نفسه نثق في قدرات شعبنا وبثقته بنا، وأضاف حمدوك نحن نتوقع أن نعيش في ظروف يمكن تسميتها شهر عسل مع بقية العالم هنالك مناخ إقليمي ودولي ملائم لمساعدة السودان، القروض جزء منها ولكن نستطيع أن نبني الكثير من هذه التوقعات على مقدرات وموارد شعبنا الذاتية.