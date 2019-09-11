البنك الدولي : مساعي لإستقطاب دعم خارجي للسودان عبر صندوق دعم المانحين

الخليج 365 : كشف البنك الدولي، عن مساعي لإستقطاب العون الخارجي للسودان عبر صندوق دعم المانحين. وأكدت المدير القطري للبنك الدولي بالسودان، كارولين ترك، في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية السودانية إستعداد البنك الدولي لتقديم مساعداته للسودان وفق أولويات حكومته وموجهاتها. جاء ذلك لدى لقاء وزير المالية السوداني ، ابراهيم البدوي اليوم “الأربعاء” المدير القطري للبنك الدولي، كارولين ترك. وأبدت ترك إستعدادها لمساعدة السودان للإستفادة من تجارب الدول الشبيهة الناجحة في مجالات التنمية وتطوير الخدمات . بدوره أكد وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، إهتمام الحكومة ببرامج إصلاح الاقتصاد الكلي والسعي لتنفيذ برنامج إسعافي خلال المرحلة الراهنة يهدف لتطوير قدرات الاقتصاد . وأوضح أن أولويات المرحلة تتمثل في تخفيف أعباء المعيشة والحد من الفقر ومعالجة البطالة وخلق فرص عمل للشباب والتحول من دعم العون الإنساني إلى دعم العون التنموي في المناطق المتأثرة بالحروب والنزاعات . ودعا الوزير البنك لتعزيز جهود الحكومة في تحقيق الأولويات المذكورة والمساعدة في بناء شراكات ذكية مع المجتمع الدولي لدعم التنمية في البلاد ، ومساعدة السودان في إستعادة تعاونه المصرفي مع العالم الخارجي المادة السابقة إيقاف حفل جماهيري بالمسرح القومي بامدرمان المقالة القادمة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك: الثورة خلقت توقعات كبيرة جدا عند السودانيين

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