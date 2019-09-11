دبابيس!!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

بنت الروبي……

*لا أخشى عليها من شيء..

*لا كيد الكائدين… ولا حقد الحاقدين… ولا حسد الحاسدين… ولا تربص المتربصين..

*ولا حتى من كتابات الكاتبين، من جماعة (هي لله)..

*أخشى عليها فقط من شخص واحد..

*المـــــــــدام !!.

أركان نقاش……

*شاهدت اللقاء الذي أجرته قناة (الجزيرة) مع عدد من أعضاء المجلس السيادي..

*بحضور نفر من شباب الثورة..

*قلت-بعد فترة- لمن كانوا بجواري: مالي أراهم يتحدثون بعقلية أركان النقاش؟..

*وقد كنا نعيب ذلك على رموز الإنقاذ..

*وكتبت كثيراً منتقداً ملازمة هذه العقلية لهم رغم تقادم السنوات… وتراكم الخبرات..

*ثم أُعطيت فرصة للحضور من الشباب هؤلاء..

*فصاحت أول متحدثة منهم: مالي أراكم تحدثوننا بعقلية أركان النقاش الجامعية؟..

*وتبعها في ذلك آخرون !!.

ثمن الثورة……

*لا يعقل أن كل من عارض… أو ثار… أو ظُلم… أو هُمش… يريد ثمناً تعويضياً..

*وأن يكون عاجلاً.. غير آجل..

*متناسياً أن تحقيق ذلك لا يعني سوى أمرٍ واحد لا ثاني له، تكرار تجربة التمكين..

*بمعنى إن لم يكن-التمكين- وزارة فسفارة..

*وإن لم يكن سفارة فإدارة، إدارة أي مرفق ذي جاه..

*وإن لم يكن أياً من ذلكم فمجلس… أو هيئة… أو مفوضية… أو حتى استشارية..

*ثم-عما قليل- نجد أن تلكم الأجسام قد عادت من جديد..

*الأجسام الهلامية… والشكلية… والطفيلية، والتي كانت أحد مآخذنا على الإنقاذ..

*بل قد يعود حتى المجلس الأعلى (للدعاء والتضرع)..

*فيدفع الشعب-من ثم- ثمناً غالياً نظير الصرف على طالبي (الثمن) هؤلاء..

*ولا عزاء لمن كانت دماؤهم ثمناً للثورة..

*ورخيصةً غير ذات (ثمن) !!.

حي غندوري……

*تأخر أهل (الوطني) كثيراً في اختيار رئيس لحزبهم… والبلاد، بديلاً للبشير..

*وهو إبراهيم غندور… والذي لا تشوب سمعته شائبة..

*فلو أنهم فعلوا منذ وقت مبكر لتغير الحال، ربما..

*ولما كان لديهم رئيسٌ يداه ملطختان بدماء أبناء شعبه… ومطلوب للعدالة الدولية..

*ولما كان لديهم رئيسٌ يهين كرامة وطنه… ومواطنيه…و(نفسه)..

*ولما كان لديهم رئيس متهم بالفساد، لا هو… ولا حرمه… ولا إخوانه… ولا خاصته..

*ولما بلغ فساده حد أن يتحول حيٌّ راقٍ بأكمله إلى حي خاص..

*ولما كنا سمعنا بحيٍّ اسمه (غندوري)..

*على غرار (كافوري) !!.

إسحاداموس……

*واسم عنواننا الجانبي هذا مركب، إسحاق فضل الـله.. ونوسترا داموس..

*الثاني منجِّم-وعرَّاف- فرنسي، له نبوءات صدقت..

*ولكنه صدقٌ من قبيل الذي قال فيه نبينا الكرم (كذب المنجمون وإن صدقوا)..

*ومن نبوءاته هذه حادثة برجي التجارة، بمنهاتن..

*والأول منجم – وعراف – سوداني، يهرف بكلامٍ كثير… عبر مقاله الصحفي..

*ثم عند وقوع حادثةٍ ما يصيح (هيا دي)..

*ثم يرجع لبعض الذي هرف به هذا ليري أي جزئية فيه تصلح نبوءةً للحادثة..

*فإن لم يجد لوى عنقها – وأعناق القراء – لياً..

*ثم يقول لهم: هذا ما قصدته، فإن لم تفهموه – وقتذاك – فالعيب في عقولكم..

*وآخر ما يحاول إقناعنا به – من نبوءاته – سقوط البشير..

*ويزعم أنها كانت نبوءة استباقية قبل عامين، وليست وليدة الثورة… ولا والدتها..

*ولكنه لا يشرح لنا أبداً اتساقها مع شيء ظل يردده كثيراً..

*وهو زعمه – أيضاً – أن الإنقاذ ذكية جداً، حتى وإن بدت لكثيرين بخلاف ذلك..

*حتى وإن بدت-أحياناً- غبية، تغابياً من تلقائها..

*ومن كان بمثل هذا الذكاء-إذن- فهو لا يمكن أن يُهزم… أو يُخدع… أو يُسقط..

*سيما إن كان معه (نوسترا سحاق) !!.