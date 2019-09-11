حمدوك يستبعد فرض ضرائب جديدة

أكد الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، أن أولويات حكومته للسنوات الثلاث المقبلة تتركز فى وقف التدهور الاقتصادى أولاً، وإعادة الثقة للنظام المصرفى ومعالجة الخلل فى الميزانية والميزان التجارى ووضع الأسس لاقتصاد وطنى قائم على الإنتاج.

وفى مقابلة تليفزيونية لشبكة الـ”بى بى سى” استبعد حمدوك، فرض أى ضرائب جديدة، مشيراً إلى ضرورة توسيع المظلة ومراجعة قائمة الواردات بالتركيز على السلع الضرورية التى تسهم فى زيادة الإنتاج، مؤكداً أن البلاد تعيش أزمة اقتصادية عميقة.

وقال حمدوك ، إن برنامج الحكومة للفترة الانتقالية فى المجال الاقتصادى، يبدأ بوقف الحرب وإقامة السلام المستدام، مشيراً إلى أن التقدم الاقتصادى يحتاج إلى بيئة سياسية حاضنة ورأى عام داعم لها.

وتوقع حمدوك الوصول إلى اتفاقيات بشأن الديون الخارجية وتطبيع العلاقات مع البنك الدولى وصندوق النقد الدولى والشركاء الدوليين، من واقع عضوية السودان فى هذه المؤسسات، مشيراً إلى وجود تجارب عالمية فى الدعم السلعى وغيره، لكن السودان سيختار الحزمة التى تناسبه.