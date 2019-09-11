بالفيديو : هدية قيمة من ولاية الجزيرة لحمدوك بخصوص مشروع الجزيرة ورواد مواقع التواصل يشككون في (الكيزان)

أرسل الخبير الزراعي الباشمهندس عبد القادر محمد الحاج رسالة فيديو وصفها بالعاجلة لرئيس الوزراء الدكتور عبد الله حمدوك كاشفا عبرها عن حلول لمشروع الجزيرة وتتمثل تلك الحلول في افادات ومعلومات قام بتوثيقها عبر كتابه الذي اصدره قبل اعوام سابقة بعنوان (مشروع الجزيرة رائد التنمية بين الامس واليوم) موضحا بانه علي استعداد منح كل وزراء الحكومة الانتقالية نسخة من الكتاب للاسترشاد بمعلوماته لاعادة مشروع الجزيرة لسيرته الاولى.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي اشادوا بمبادرة الخبير الزراعي ومساهمته في عملية احياء مشروع الجزيرة بينما شكك اخرون في انتماء صاحب الرسالة لمشروع نظام المؤتمر الوطني البلائد حيث قال معلق:(عمك دا تلاقيه كان مع الكيزان لآخر لحظة يبتسم و يؤيد ويمشي معاهم المأتم و حفلات عقد الزيجات ولا يتفوه بكلمة واحدة ضد ما يفعل الكيزان ديل ناس الهدي الظاهر عبارة عن درجة من درجات الكيزان ثم لماذا يكثر من القسم بالله مع كل جملة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)