الجاكومي : بعض مكونات قحت سرقت الثورة

التاريخ: 11-سبتمبر-2019
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اكد القيادي بتحالف الجبهة الثورية محمد سيد أحمد “الجاكومي” أن اللقاءات التي جرت بالعاصمة الجنوبية جوبا تختلف عن المرات السابقة التي لم يكتب لها النجاح، مبينا ان الرغبة حاليا متوفرة لانجاز العملية السلمية عبر مخاطبة أمهات القضايا الى أدت لاندلاع الحرب والاقتتال.
وأوضح الجاكومي بحسب “تاسيتي نيوز” انهم من المؤسسين لقوى الحرية والتغيير، مبينا أن التحالف سبق ميلاد تجمع المهنيين السودانيين، مشيراً إلى ان الثورة سرقتها بعض مكونات قوى الحرية والتغيير وتم تشكيل الحكومة من قبل فصائل محددة، نافيا سعيهم للمحاصصة أو السعي نحو الكراسي كما ظل يروج البعض، مؤكد أنهم رغم ما جرى لن يغادروا التحالف وسيظلوا ملتزمين بعضويتهم فيه.
وقطع سيد أحمد بأن الهم الأول لهم يتمثل في ازالة اسباب الحرب والقضاء على التهميش ومعالجة قضايا النازحين واللاجئين، مشيرا إلى اتفاقهم مع ما ساقه الامين السياسي لحركة العدل والمساواة سليمان صندل في بيانه، وانتقد فيه بعض مكونات قوى الحرية والتغيير، واتهمها بوضع العراقيل امام انجاز السلام عبر الاصرار على حكم السودان بعقلية القرون الوسطى.
وأعرب الجاكومي عن تفاؤله بالجولة الحالية للتفاوض وتوقع أن تؤدي إلى حلول جذرية للقضايا الصراع، بعد التمهيد لانعقادها في العاصمة التشادية أنجمينا، معتبراً الحديث عن نقل التفاوض للخرطوم قضايا انصرافية .
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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