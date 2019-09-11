بالصورة: زيارة أسرة وزير العدل السوداني لابنها بمكتبه تثير جدلاً بمواقع التواصل

أثارت زيارة والدة وأشقاء وزير العدل السوداني في حكومة “حمدوك” نصر الدين عبدالباري، بمكتبه جدلاً واسعاً على صفحات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما نقلت “أخبار الخليج 365”

وكان رواد مواقع التواصل قد تداولوا صوراً للحاجة كلتوم اسماعيل، التي قدمت مع ابنتها حواء عبد الباري وشقيقه، من حي مايو بضاحية الخرطوم، للسلام على ابنها الوزير في مكتبه حيث كان في استقبالهم ملتقطاً صورا معهم.

واثارت الصور جدلاً مابين من أثنى على الزيارة واللفتة الحانية للأم والأسرة ومؤازرت ابنها في موقعه الجديد.

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ومابين ناقد للزيارة في موقع العمل وتعطيله عن مشاغله وإهدار وقته الخاص بخدمة الدولة ومواطنيها.

وكان ” نصر الدين” قد أثار ضجة قبلها بحديثه عن أهمية فصل الدين عن الدولة.

وبحسب “تي آر تي عربي” يعرف عبد الباري باستقلاله السياسي ولم يُعرف له انتماء سياسي، نال الماجستير في القانون من جامعة هارفارد الشهيرة، وهو على وشك نيل الدكتوراه من جامعة جورجتاون الامريكية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)