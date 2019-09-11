تحديد موعد استئناف الدراسة بالجامعات والإطاحة بعدد من المديرين

حددت الحكومة الانتقالية في السودان، يوم الأربعاء، مطلع أكتوبر المقبل، موعداً لاستئناف الدراسة بالجامعات بعد فترة توقف استمرت قرابة العام، كاشفة عن إعفاء عدد من مديري الجامعات.

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وقالت وزيرة التعليم العالي انتصار الزين صغيرون، عقب اجتماع خاص بترتيب فتح الجامعات، في مجلس الوزراء ترأسه وزير شؤون مجلس الوزراء، عمر بشير مانيس، إن الاجتماع أكد فتح الجامعات ابتداءً من الأول من شهر أكتوبر المقبل، واعتماد إعفاء بعض مديري الجامعات، وقبول استقالة من تقدم بالإستقالة منهم، إضافة إلى سحب الشرطة الجامعية حالما تكون الجامعات جاهزة لتولى دورها الأمني.

وأكد الاجتماع بحسب صحيفة اليوم التالي – أن الوزارة ستقف مع الجهات ذات الصلة على جاهزية الداخليات، وتوفير كل المعينات لاستقبال الطلاب. ونوهت الوزيرة لتأمين الاجتماع على مناقشة القضايا التي طرحها الطلاب والأساتذة والمبادرات المختلفة بعد بداية العام الدراسي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)