الشرطة تنفي إلغاء وتغيير جواز السفر السوداني

التاريخ: 11-سبتمبر-2019
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نفى الناطق الرسمى باسم قوات الشرطة العميد شرطة (حقوقي) عمر عبد الماجد بشير أي اتجاه لتغيير أو إلغاء جواز السفر السوداني، وأوضح أن ما رشح مؤخرا في وسائل التواصل الاجتماعى بهذا الشأن عار تماما من الصحة.
وذكر الناطق الرسمي في تصريح صحفي أن المدير العام لقوات الشرطة بحسب اليوم التالي – انه شكلت في وقت سابق لجنة لمراجعة شهادات القيد المدني لطالبي الجنسية بالتجنس، وأضاف أن الفترة المقبلة ستشهد خدمات إضافية نوعية في استخراج الجواز خارج السودان للجاليات الكبيرة.
يذكر أن جواز السفر السوداني تم إنتاجه بأحدث المواصفات الفنية والتأمينية المطابقة للمعايير الدولية المعمول بها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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