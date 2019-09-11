خروج الجزائر وتونس والمغرب من تصفيات أمم أفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو

شهدت التصفيات الأفريقية لكأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما المؤهلة لمسابقة كرة القدم في أولمبياد طوكيو 2020 مفاجآت عدة؛ حيث ودعت منتخبات الجزائر وتونس والمغرب أمام غانا والكاميرون ومالي على الترتيب أمس الثلاثاء.

وخسرت الجزائر في ملعبها بهدف دون رد أمام غانا، في إياب الدور الأخير للتصفيات، ليغيب الخضر أبطال أفريقيا عن الأمم الأفريقية تحت 23 عاما، كما سيغيبون عن الأولمبياد رغم التعادل 1-1 خارج الديار الأسبوع الماضي، في حين سقط منتخب المغرب صفر-1 أمام مالي في باماكو ليخسر 2-1 في النتيجة الإجمالية.

وسجل إبراهيما كوني هدف مالي الوحيد في الدقيقة 58 من ركلة جزاء احتسبت بسبب مخالفة ضد المدافع أشرف داري. وتعادل الفريقان 1-1 في مراكش في لقاء الذهاب يوم السبت.

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وكان المغرب تأهل لهذا الدور في التصفيات على حساب الكونغو الديمقراطية رغم خسارته 2-1 في النتيجة الإجمالية بالدور السابق، لكن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) استبعد المنافس القادم من وسط أفريقيا بسبب مشاركة لاعب لا يحق له اللعب.

وفازت تونس 2-1 في مباراة الإياب في ملعب رادس، لكن المنتخب الكاميروني تأهل بقاعدة الهدف خارج الأرض، بعدما انتصر 1-صفر ذهابا ليتعادل الفريقان 2-2 في النتيجة الإجمالية.

وبحسب الجزيرة نت تقدمت الكاميرون بهدف عن طريق إجناتيوس جاناجو بعد ربع ساعة وأدرك وجدي الساحلي التعادل لتونس بتسديدة قوية في الدقيقة 37 قبل أن يصنع ركلة جزاء نفذها الحبيب الوسلاتي بنجاح في الدقيقة 71.

وتأهلت بذلك غانا والكاميرون ومالي إلى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما التي تستضيفها مصر في وقت لاحق هذا العام، وتؤهل لأولمبياد طوكيو.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)