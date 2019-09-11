السيادي يطمئن على ترتيبات إنجاح الموسم الصيفي

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اطمأن عضو مجلس السيادة الانتقالي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس، اللواء ركن إبراهيم جابر، يوم الأربعاء، على ترتيبات إنجاح الموسم الصيفي، بجانب ترتيبات الإعداد للموسم الشتوي والتحديات التي تواجه الوزارة والحلول اللازمة، وإعداد خطة للاستفادة من الصادر والتصنيع الزراعي مستقبلاً .

ووقف جابر خلال لقائه بالقصر الجمهوري، وزير الزراعة، د. عيسى عثمان الشريف،بحسب الشروق – على الخطوات التي اتخذتها الوزارة، فيما يتعلق بتوفير الموارد اللازمة لدعم الموسم الزراعي الصيفي والشتوي.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)