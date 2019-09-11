بالفيديو : مرسيدس تكشف عن سيارتها الكهربائية “Vision EQS” الاختبارية وتعلن موعد طرحها

كشفت شركة مرسيدس النقاب عن سيارتها الكهربائية Vision EQ S الاختبارية خلال فعاليات معرض فرانكفورت الدولي للسيارات والممتد حتى 22 سبتمبر الجاري.

وأوضحت الشركة الألمانية أن سيارتها Vision EQ S الاختبارية تعتمد على سواعد محركين كهربائيين بقوة إجمالية 350 كيلووات/476 حصان، مع عزم دوران أقصى يبلغ 760 نيوتن متر.

وبفضل هذه القوة تنطلق السيارة الاختبارية من الثبات إلى سرعة 100 كلم/س في غضون 4.5 ثانية، بينما تتخطى سرعتها القصوى حاجز 200 كلم/س.

كما تم تجهيز السيارة الاختبارية ببطارية سعة 100 كيلووات ساعة، والتي تتيح بلوغ مدى سير يصل إلى 700 كلم.

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وعلى الصعيد الشكلي تتمتع السيارة الصالون، التي يزيد طولها عن 5 أمتار، بخطوط تصميمية انسيابية ومفهوم إضاءة محيطية مبتكر ومفاهيم إضاءة داخلية بديعة، بالإضافة إلى مفهوم استعمال مستقبلي يعتمد على شاشات عضوية كبيرة الحجم.

وتخطط مرسيدس لطرح السيارة الاختبارية Vision EQ S في غضون عامين لتتربع على عرش موديلات عائلة EQ الكهربائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)