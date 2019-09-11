التاريخ: 11-سبتمبر-2019
24 مشاهدة
كشف الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل عن توجه وفد برئاسة السيد جعفر محمد عثمان الميرغني”نائب رئيس الحزب” إلي العاصمة جوبا خلال اليومين القادمين للقاء عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية وقادة الحركات المسلّحة الأخرى.
وقال الزين العوض القيادي بالحزب في تصريح بحسب (smc) أن اللقاء يأتي في إطار دعم الحزب لقضية السلام والمجهودات التي تجري حالياً بشأن التوصل لسلام شامل ودائم، مشيراً إلي أن ثمن السلام رخيص مقارنةً بما يعانيه المجتمع من الحرب ومخلّفاتِها، مؤكداً أن الإتحادي الأصل سيعمل على تنفيذ الإتفاقية بعد التوقيع عليها وإنزالها على أرض الواقع.
وأكد أن السلام يعتبر القضية الأساسية والمهمة خلال المرحلة الحالية، وأن الجميع يعمل على تحقيقه لإستقرار البلاد.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الإتحادي الأصل الى جوبا بحثاً للسلام مع الحركات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.