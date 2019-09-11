الإتحادي الأصل الى جوبا بحثاً للسلام مع الحركات

كشف الحزب الإتحادي الديمقراطي الأصل عن توجه وفد برئاسة السيد جعفر محمد عثمان الميرغني”نائب رئيس الحزب” إلي العاصمة جوبا خلال اليومين القادمين للقاء عبد العزيز الحلو والجبهة الثورية وقادة الحركات المسلّحة الأخرى.

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وقال الزين العوض القيادي بالحزب في تصريح بحسب (smc) أن اللقاء يأتي في إطار دعم الحزب لقضية السلام والمجهودات التي تجري حالياً بشأن التوصل لسلام شامل ودائم، مشيراً إلي أن ثمن السلام رخيص مقارنةً بما يعانيه المجتمع من الحرب ومخلّفاتِها، مؤكداً أن الإتحادي الأصل سيعمل على تنفيذ الإتفاقية بعد التوقيع عليها وإنزالها على أرض الواقع.

وأكد أن السلام يعتبر القضية الأساسية والمهمة خلال المرحلة الحالية، وأن الجميع يعمل على تحقيقه لإستقرار البلاد.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)