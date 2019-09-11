حملات لفتح المسارات بمواقف مواصلات وسط الخرطوم

التاريخ: 11-سبتمبر-2019
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نفذت السلطات بالخرطوم حملات لتصحيح الأوضاع وإزالة المخالفات والتعديات الهندسية والفريشة والبيع الجائل بمواقف مواصلات وسط الخرطوم.
وتم تدشين الحملات فجر اليوم (الأربعاء) تحت إشراف معتمد المحلية اللواء ركن (م) صبري بشري حسن الشاذلي بعد اكتمال كافة الترتيبات الأمنية والإدارية والتي استهدفت مواقف كركر – الإستاد وشروني.
وقال مدير إدارة النقل العام والبترول بمحلية الخرطوم عبد المنعم عمر أحمد بحسب الصيحة الآن – بأن العمل يجئ ضمن مساع ولاية ومحلية الخرطوم لتنظيم مواقف المواصلات وتسهيل دخول المركبات العامة بعد إن شهدت المواقف خلال الفترة السابقة اغلاقاً لأغلب المداخل والمخارج والمسارات الداخلية بالباعة الجائلين والفريشة، مشيراً بأن الحملات جاءت وفقاً لتوجيهات اللجان الأمنية بالولاية والمحلية.
ولفت إلى الآثار الايجابية والتي نتجت عنها الحملات في فتح مسارات المواقف وتنفيس الطرق وتخفيف حدة الاختناقات المرورية حولها مما أدي إلي سهولة دخول وخروج وسائل المواصلات خاصة البصات ذات السعات الكبيرة.
وأكد مواصلة الجهود المشتركة بين الولاية والمحلية ووزارة البنى التحتية والمواصلات بالولاية لإيجاد حلول ناجعة لأزمة المواصلات ضماناً لوصول جميع المواطنين لوجهاتهم في وقت وجيز.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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