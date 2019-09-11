حظر “30” شخصاً من السفر بتهمة الثراء الحرام

كشفت منظمة (زيرو فساد) الطوعية عن تمكنها من حظر سفر (30) شخصية سودانية متهمة بالثراء الحرام، إضافة إلى فتح (22) بلاغاً ضد الأشخاص المحظورين، ولفتت إلى أن نيابة الثراء الحرام تقوم بالتحري فيها توطئة لتقديمهم للمحكمة، وأهابت المنظمة بالمواطنين التقدم ببلاغات في أي حالة فساد للنيابة التي ستتولى استكمال الإجراءات وتوفير الحماية لكافة المشاركين.

وطالب عبد الله الرمادي الخيير الاقتصادي بمجلس الوزراء بأن يستهل نشاطه بوقف النزيف الاقتصادي عبر محاربة الفساد الذي يمثل أبسط صورة في التعدي على المال العام، ويتعدى ذلك إلى التهريب والتجنيب والمحسوبية. وقال الرمادي بحسب صحيفة اليوم التالي – “لم نرَ شخصاً تتم محاسبته خلال الـ(30) عاماً الماضية ضد الفساد، الذي صار سرطاناً في المجتمع السوداني”، مضيفاً أن تحرير الاقتصاد الذي بدأ عام 1992م كان الباب الأول للفساد، حيث تمت تصفية (284) مؤسسة وشركة عامة تحت بند الخصخصة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)