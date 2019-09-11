بالصور : إعلامية تثير الضجة في مواقع التواصل بصور مع أسد

أثارت صور رفيدة ياسين مراسلة قناة الحدث على مواقع التواصل الإجتماعي “تويتر” و”فيسبوك” والتي تتمتع بشعبية كبيرة لمتابعيها علي قنوات السوشيال ميديا المختلفة حيث قامت برفعها علي حسابها الشخصي بتويتر وفيسبوك والصورة تعكس منظر خلاب والتي أوضحت انها التقطتها بمدينة ” طبرقة ” بتونس . Advertisements و بحسب متابعات محرر (أخبار الخليج 365) شاركت خلال الفترة الماضية بالعديد من البومات الصور خلال زيارتها لمجموعة من الدول ومنها جنوب افريقيا واوضحت بصورة لها مع ” اسد ” وقالت ان ترويض مثل هذه الحيونات ليس بالامر المستحيل ووصفته بانه حيوان كسول اتِّكالي رغم شراسته المزعومة . الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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