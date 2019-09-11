نتنياهو يؤكد مواصلة واشنطن للتشدد مع إيران رغم إقالة بولتون

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأربعاء، على إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قائلاً إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال تتخذ موقفاً متشدداً من طهران.

وقال نتانياهو إن إعلان عقوبات أمريكية جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني بعد إقالة بولتون أمس الثلاثاء، "لا يساورني الشك في أي وضع.. سيتخذ الرئيس دونالد ترامب وإدارته موقفاً متشدداً جداً جداً من إيران"، وذلم وفقاً للقناة العشرين في التلفزيون الإسرائيلي.



وكانت ثد ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الرئيس حسن روحانى، أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى اتصال هاتفى، اليوم الأربعاء، بأن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة ما دامت العقوبات الأمريكية قائمة.

ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحانى قوله: "من منظور الحكومة والبرلمان والشعب الإيرانى، لا معنى للمفاوضات مع أمريكا ما دامت العقوبات قائمة".