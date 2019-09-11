نتنياهو يؤكد مواصلة واشنطن للتشدد مع إيران رغم إقالة بولتون

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، اليوم الأربعاء، على إقالة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، قائلاً إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا تزال تتخذ موقفاً متشدداً من طهران.
وقال نتانياهو إن إعلان عقوبات أمريكية جديدة ضد الحرس الثوري الإيراني بعد إقالة بولتون أمس الثلاثاء، "لا يساورني الشك في أي وضع.. سيتخذ الرئيس دونالد ترامب وإدارته موقفاً متشدداً جداً جداً من إيران"، وذلم وفقاً للقناة العشرين في التلفزيون الإسرائيلي.
وكانت ثد ذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن الرئيس حسن روحانى، أبلغ نظيره الفرنسى إيمانويل ماكرون، فى اتصال هاتفى، اليوم الأربعاء، بأن إيران لن تتفاوض مع الولايات المتحدة ما دامت العقوبات الأمريكية قائمة.
ونقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن روحانى قوله: "من منظور الحكومة والبرلمان والشعب الإيرانى، لا معنى للمفاوضات مع أمريكا ما دامت العقوبات قائمة".
عقوبات أمريكية على إيران
كانت قد فرضت واشنطن، الاربعاء 4 سبتمبر عقوبات على شبكة واسعة من الشركات والأفراد والسفن التابعة لإيران أو التي تتعاون معها، فيما خصصت واشنطن مكافأة مالية ضخمة لمن يبلغ عن أنشطة ميليشيات الحرس الثوري.
وفرضت العقوبات الأخيرة على شركات وأفراد وسفن يديريها الحرس الثوري الإيراني، وأنها زودت سوريا وميليشيات حزب الله وجهات أخرى، بنفط قيمته عشرات الملايين من الدولارات، في انتهاك للعقوبات الأمريكية.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان، إن من بين الأفراد المستهدفين وزيرا إيرانيا سابقا للنفط وابنه.
وأضافت أن الشركات المستهدفة تشمل شركة هندية تملك حصة في الناقلة الإيرانية "أدريان داريا" التي تجوب مياه البحر المتوسط منذ أن أفرجت سلطات جبل طارق عنها في يوليو الماضي.
وفي السياق ذاته، قال المبعوث الأمريكي الخاص إلى إيران برايان هوك، إن واشنطن خصصت جائزة مالية قدرها 15 مليون دولار، لكل من يبلغ عن أنشطة الحرس الثوري.
وأوضح هوك في مؤتمر صحفي أعقب الإعلان عن العقوبات الأخيرة، إن طهران تريد من أذرعها العمل على نشر الفتنة في الخارج.
وأضاف أن واشنطن ستفرض عقوبات على "كل من يشارك في أنشطة تجارية مع الكيانات الإيرانية التي أضيفت للائحة السوداء لوزارة الخزانة الأمريكية.
وقال المبعوث الأمريكي إن طهران تمارس "الابتزاز النووي" في محادثاتها مع الغرب، مؤكدا أن واشنطن ستواصل حرمانها من إيراداتها.
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