اميل شوقي: مصر بحاجة للمسارح المميكنة بدلًا من اليدوية

قال المخرج المسرحي إميل شوقي، إن المهرجان التجريبي، من أهم المهرجانات على المستوى العربي والدولي، لأنه يقدم منظور جديد للمسرح ومن المفترض أنه يقدم العروض التجريبة ويكون له اهتمامات أكثر من ذلك بحيث نستضيف عروض تتمتع بالسمة التجريبة.

وقال "شوقي" في تصريح خاص لـ"الفجر الفني" يجب أن تكون المسارح جديدة "مش مسارح من القرن الـ19 لسه المسارح يدوية" ولابد أن تكون مسارحنا مميكنة لأن هناك عروض كبيرة لا يمكن تنفيذها أو عرضها بسبب عدم وجود المسارح المميكنة لدينا، ونتمنى أن يكون التجريبي على خشبة المسرح لكي نستقبل جيمع العروض.

وأضاف أنه شارك في الدورة الأولى والثانية والثالثة بعروض يعتقد أنها تجريبة في الوقت الماضي، لكن في الوقت الحاضر لابد أن تكون المسارح على نفس الحداثة والتكنيك العالي، ولكن نفتقر في المسراحناهذا التكنيك.

وأشار أيضًا إن استمرارية مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، مهم جدًا ويعطي له الانتعاشة والروح، وذلك من خلال الالتقاء بالمسرحيين العرب أو الأجانب، بالإضافة إلى الاستمتاع ومشاهدة العروض الجديدة التي تساهم في انفتاح التجارب المسرحية المختلفة في بلدان العالم، حتى لو جزء منها دون بذل أي مجهود أو السفر للخارج فهي تقدم الآن على مسارح مصر.

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يذكر أن الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان، افتتحوا فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي التي بدأت بالسلام الوطني، وقدم المخرج عصام السيد عرض افتتاحي بديع، شارك فيه موسيقى هيثم الخميسي، وتصميم رقصات كريمة بدير، وتصميم ديكور محمد الغرباوي، وتصميم إضاءة ياسر شعلان، وقدم الحفل الفنان أحمد آمين، واعتمد على رقصات فلكلورية وإفريقية وباليه.