مدير مكتب علي عثمان يكشف عن أوضاع طه الصحية وحقيقة محاولة هروبه

وصف إبراهيم الخواض مدير مكتب القيادي في النظام السابق علي عثمان محمد طه، الحديث عن إضراب طه عن الطعام ومرضه بأنه مجاف للحقيقة وقال إن التداول حول هروبه محض افتراء وكذب صراح “قصد به النيل من ثباته وإضعاف الروح المعنوية لأنصاره ومريديه من عضوية الموتمر الوطني والحركة الإسلامية المنتشرة في ربوع البلاد وخارجها والثابتة على مبدئها كالطود العظيم بثبات قادتها ومفكريها”، وقال الخواض في بيان ممهور بتوقيعه إن الأوضاع الصحية لطه على ما يرام .

وتعتقل السلطات السودانية قيادات الصف الأول لحزب المؤتمر الوطني وقيادات النظام البائد في سجن (كوبر) عقب سقوط النظام في أبريل الماضي.