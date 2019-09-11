الصحة: 3 وفيات بالكوليرا بالنيل الأزرق وإرتفاع حالات الإصابة إلى 50 شخصاً

كشفت وزارة الصحة السودانية عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا بولاية النيل الأزرق إلى 50 حالة بينها 3 وفيات.
وأكد وكيل وزارة الصحة د. سليمان عبد الجبار في تصريحات محدودة اليوم “الأربعاء” أن وزارته أصدرت توجيهات لكل الولايات بالتبليغ عن أي حالات إشتباه تمهيداً لإخضاعها للفحص بالمعمل القومي”إستاك” وأعلن عن وصول بلاغات من وزارتي الصحة بالشمالية ونهر النيل وقطع بأن الفحصوصات لهذه الحالات أتت خالية من الإصابة بـ “الكوليرا”، وقال إن وزارته في حالة استعداد تام من قبل نظام الترصد.
وأعلن الوكيل عن توجه وفد من الوزارة اليوم برئاسة وزير الصحة إلى ولاية النيل الأزرق ممثل فيه كل من وزارات التنمية الاجتماعية والحكم الاتحادي والهلال الأحمر ومنظمة الصحة العالمية للوقوف علي الوضع واستعدادات الولاية والخطة الموضوعة وحل المشاكل التي تجابة الولاية لتخطي عتبة المرض .
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