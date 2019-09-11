عقوبات واشنطن الجديدة تُنهك الجهاز الأمني لـ "حزب الله" اللبناني

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أمس الثلاثاء، عن عقوبات جديدة شملت 15 قيادياً وفرداً وكياناً تابعين لجماعات منها مليشيات حزب الله اللبناني، وحماس، إلى جانب داعش، والقاعدة، والحرس الثوري الإيراني.

وأشار موقع "جنوبية" اللبناني، إلى أن التصنيف الجديد شمل شخصيات بارزة على علاقة بالجهاز الأمني والعسكري في ميليشيا حزب الله، وهي أسماء غير معروفة في الوسط المحلّي، ما يؤكد الاختراق الأمريكي لجهاز أمن الحزب من جهة، وتدرّج مسار العقوبات الأمريكية واتساعها لتشمل كيانات وشخصيات على عدّة مستويات في الحزب من جهة ثانية.

وأكد مصدر لـ "الجنوبية"، إلى أن العقوبات الأمريكية الجديدة تسير متدرجة لمزيد خنق الحزب، إذ بدأت واشنطن بالعقوبات على الدائرة المالية في حزب الله، ثم دائرة التجارة الخارجية، قبل استهداف الأمنيين في الخارج، حتى وصلت إلى الدائرة السياسية بعد استهداف النائب محمد رعد، ثم توسعت لتشمل الدائرة الضيقة التي يجهلها اللبنانيون وهي الجهاز العسكري الأهم في حزب الله.

هدف تلك العقوبات ضد حزب الله اللبناني

في تقرير أعدته شبكة bbc، تناولت صحف عربية، بنسختيها الورقية والإلكترونية، تداعيات العقوبات الأمريكية الأخيرة على عدد من كبار قيادات حزب الله اللبناني.

ويرى بعض الكُتّاب أن العقوبات تعكس استراتيجية أمريكية تهدف إلى مزيد من التصعيد ضد الحزب في لبنان من خلال دفع الحكومة اللبنانية إلى قطع اتصالاتها بالحزب.

بينما يرى آخرون أن العقوبات ما هي إلا امتداد للعقوبات المتزايدة ضد إيران.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد فرضت عقوبات على ثلاثة مسؤولين في الحزب منهم اثنان من أعضاء مجلس النواب ومسؤول أمني ينسق بين حزب الله والأجهزة الأمنية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في بيان إن هذه الخطوة جاءت ضمن جهود الولايات المتحدة للتصدي "للتأثير الضار" لحزب الله المدعوم من إيران في لبنان.

يرى خيرالله خيرالله في "العرب" اللندنية أن العقوبات الأمريكية الأخيرة ليست موجهة إلى لبنان، بل إلى إيران.

ويقول: "المقلق أيضا أن العقوبات الأمريكية تشير إلى مدى جدّية إدارة دونالد ترامب في الذهاب إلى أبعد حدود في عزل إيران".

Advertisements

ويدعو الكاتب إلى "تسمية الأشياء بأسمائها، أي توصيف حزب الله بشكل دقيق كلواء في الحرس الثوري الإيراني بعناصر لبنانية. يؤدي هذا اللواء خدمات لإيران في لبنان وسوريا والعراق واليمن، وحيث تدعو الحاجة في هذه الدولة العربية أو تلك وحتّى في أفريقيا وأمريكا وأستراليا وأوروبا".

ويرى وليد شقير في "الحياة" اللندنية أن العقوبات الأمريكية الجديدة "قد لا تضيف جديداً على المنحى التصاعدي لاستهداف الولايات المتحدة الأمريكية لحزب الله، بصفته أحد أذرع طهران في تمددها الإقليمي منذ سنوات".

ويقول: "فواشنطن سبق أن أدرجت على لائحة الإرهاب الأمين العام للحزب السيد حسن نصر الله، وغيره من قياداته ومسؤوليه أو المتعاونين معه ماليا، بالعشرات، منذ تصنيف الحزب إرهابيا على قوائمها قبل زهاء عقد من الزمن".