1000 كرتونة "كوتشينة" في قبضة شرطة الجمارك

أحبطت قوة من شرطة مكافحة التهريب بولاية نهر النيل، عملية تهريب أكثر من 1000 كرتونة من أوراق اللعب المعروفة بـ”الكوتشينة” عند منفذ جمارك العبيدية بمحلية بربر، وتقدر قيمتها بأكثر من أربعة ملايين جنيه.
وعرف السودانيون لعب الكوتشينة في فترات باكرة بأسمائها المتعددة وهي من الألعاب التي تجد رواجاً في الأندية خلال الفترة الماضية، إلا أنها أحياناً تستخدم بطريقة سالبة عندما يتم اللعب فيها بما يعرف في الأوساط المحلية “القمار” أو “الميسر” وهو بخلاف أنه حرام شرعاً يقنن للعطالة والجريمة.
وقال مدير إدارة شرطة مكافحة التهريب بالولاية، طارق عبدالمجيد، في تصريحات صحفية، إن المضبوطات تم إحباطها عند منفذ محطة جمارك العبيدية بمحلية بربر وهي في طريقها لعدد من مدن البلاد.
وكشف عن أن منفذيها حاولوا خداع وتمويه الشرطة بتخزينها وإخفائها تحت الهيكل الحديدي للشاحنة، وأشار عبدالمجيد إلى أن القيمة المالية لأوراق اللعب المضبوطة تفوق أكثر من أربعة ملايين جنيه.
وأكد أن العملية تعد مخالفة قانونية صريحة وإهدار لموارد الدولة وتعويق لعمليات الإنتاج وتبديد لطاقات الشباب، لافتاً إلى أن أوراق اللعب المضبوطة سيتم حجزها واتخاذ الإجراءات والترتيبات المتبعة تمهيداً لإبادتها.
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