حمدوك يؤكد حرص السودان على تطوير التعاون مع بريطانيا

أكد رئيس مجلس الوزراء، عبدالله حمدوك، حرص السودان على تطوير سبل التعاون المشترك مع بريطانيا في مختلف المجالات ودفع العلاقات الثنائية، والتقى حمدوك بمكتبه بمجلس الوزراء يوم الأربعاء السفير البريطاني بالسودان، عرفان صديق.

وامتدح السفير البريطاني، اهتمام الحكومة بإيلاء تحقيق السلام أولوية قصوى في برامج الحكومة الانتقالية.

وأكد صديق استعداد بلاده لمساندة حكومة الفترة الانتقالية، خاصة في مجال الخدمات العامة وبرامج بناء القدرات.