النائب العام المكلف يتفقد سير العمل بالنيابة العامة في الولاية الشمالية

وقف النائب العام المكلف مولانا عبد الله أحمد عبد الله، على سير العمل بالنيابة العامة في الولاية الشمالية واطمأن على سير وسلامة الإجراءات واستقرار الأوضاع والترتيبات المستمرة بشأن عمل نيابة مكافحة الفساد بالولاية باعتبارها الجهة المختصة بتلقي الدعاوى المتعلقة بالفساد. وقام بتكليف وكيل نيابة للعمل في نيابة الفساد تحت إشراف مباشر من رئيس النيابة العامة بالولاية لتكون جاهزة لتلقي دعاوى المواطنين والقطاعين العام والخاص ومنظمات المجتمع المدني بشان قضايا الفساد.

والتقى النائب العام خلال زيارته اليوم لمدينه دنقلا، والي الولاية الشمالية المكلف محمد محمد الحسن الساعوري وبحث اللقاء جملة من القضايا التي تواجه عمل النيابات بالولاية، وأكد النائب العام استعداده التام لتذليل كافة العقبات التي تواجه النيابة العامة بالولاية. من جانبه أكد الساعوري أن زيارة النائب العام تمثل دفعة قوية لعمل النيابات العامة بالولاية.

في صعيد متصل، تلقى النائب العام تقريرا مفصلا من اللواء محمد إبراهيم عوض الله محمد مدير شرطة الولاية الشمالية حول الأوضاع الأمنية. وثمن الدور الكبير الذي تقوم به شرطة الولاية بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.، مشيرا إلى مجهوداتها المتواصلة في ما يتعلق بتهريب الآثار والاتجار بالبشر وإشكاليات التعدين الأهلي.

وشملت الزيارة المؤسسات والأجهزة ذات الصلة (الجهاز القضائي، شرطة الولاية الشمالية، جهاز الأمن والمخابرات الوطني بالولاية، والإداره القانونية).

يذكر أن الزيارة تأتي اتساقا ورؤية النائب العام لترتيب أوضاع النيابات في المركز والولايات وتمكينها من القيام بمهامها وسلطاتها بصورة مثلى وتحقيق الانتشار الأمثل لبسط سيادة حكم القانون وتسهيل التقاضي لكافة المواطنين.