المكتب الصحفي للشرطة يوضح ملابسات صورة وزير الداخلية مع الكاردينال

تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي صورا للسيد وزير الداخلية مع السيد أشرف سيد أحمد الكاردينال تم تناولها في غير سياقها. وتعميما للفائدة وتوضيحا للحقائق نوضح الآتي.

تعيين الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله وزيرا للداخلية وجد ارتياحا وسط قوة الشرطة في الخدمة والمتقاعدين وقد تداعت العديد من فئات وشرائح المجتمع لتهنئته بثقة قيادة الدولة، وكانت زيارة السيد أشرف الكاردينال في هذا السياق باعتبار أنه من أسرة شرطية ووالده ضابط شرطة برتبه رفيعة وقد زامل السيد وزير الداخلية خلال سنوات خدمته بالشرطة وتم أخذ الصور التذكارية للسيد الوزير مع عدد من المهنئين أفرادا وجماعات بصالون وزارة الداخلية.

وأكد اللواء شرطة حقوقي د. حسن حامد أحمد عبد الرحيم مدير الإدارة العامة للإعلام والعلاقات العامة في تصريح لـ(المكتب الصحفي للشرطة) أن السيد وزير الداخلية لم يدل بتصريحات صحفية لأي موسسة إعلامية أو أفراد منذ توليه أعباء الوزارة.