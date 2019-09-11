مجلس السيادة يوقع اتفاق اعلان مبادئ مع الحركات المسلحة

وقع مجلس السيادة والحركات المسلحة المنضوية في "الجبهة الثورية" والحركة الشعبية لتحرير السودان، بقيادة عبد العزيز الحلو، بجوبا على إعلان المبادئ وبناء الثقة.

ووقع الفريق أول محمد حمدان دلقو "حميدتي" نيابة عن الحكومة الانتقالية في السودان، وعبد العزيز نيابة عن الحركة الشعبية، ورئيس حكومةا الجنوب سلفاكير شاهد ووسيط على المفاوضات.

وتنطلق المفاوضات الرسمية بين الحكومة الانتقالية و الحركات المسلحة في 14 اكتوبر المقبل، وتستمر لمدة شهرين كحد اقصى.

واتفق الطرفان على توصيل المساعدات الانسانية لتقديم الاغاثة للمناطق المتضررة، واسقاط الاحكام الجنائية الصادرة في حق بعض قادة الحركات المسلحة.