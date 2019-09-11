البنك الدولي: سندعم الحكومة الانتقالية ونشجيع المانحين للاستثمار بالسودان

قال رئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك ان السودان على استعداد للتعاون مع البنك الدولي.
والتقى حمدوك بوزير المالية ابراهيم البدوي والمديرة الاقليمية للبنك الدولي للسودان وأثيوبيا واريتريا وجنوب السودان كارولين تورك.
وقالت كارولين ان البنك الدولي على استعداد لدعم ومساندة حكومة الفترة الانتقالية، موضحة أن البنك الدولي سيعمل على تشجيع المانحين للاستثمار في السودان، مشيرة إلى أن البنك الدولى سيدعم المشاريع الحكومية التنموية في السودان خلال الفترة القادمة .
ويقع مقر المديرة الاقليمية للبنك الدولي للدول الاربعة باديس ابابا ، وتعد كارولين مختصة بريطانية في التنمية ومسائل الفقر وعدم المساواة وهي خريجة جامعة كامبردج العريقة .
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