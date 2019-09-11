وزير العدل يضع خطة لمراجعة القوانين و اصلاح التعليم القانوني

أكد وزير العدل نصر الدين عبد الباري وجود خطة لمراجعة النظام القانونى و اصلاح القوانين بالبلاد و الاسهام في اصلاح التعليم القانوني، مشيراً الى ضرورة الاستفادة من تجارب بعض الدول باستخدام التشريعات لضمان استمرارية مؤسسات الدولة دون التأثر بانظمة الحكم بتحويلها الى مؤسسات بيروقراطية بحته .

و اشار عبدالباري في تنوير له لرؤساء الادارات بوزارته اليوم (الاربعاء)، الى ضرورة اعادة هيكلة وزارة العدل حتى تكون اكثر فاعلية، موضحاً انها تحتاج الى برامج عديدة ابرزها الحوسبة و رقمنة العمل لتيسير العمل و المعاملات العدلية، مطالباً رؤساء الادارات ان يكونوا سنداً له في اداء مهامة و ان يتم العمل بروح الفريق الواحد من اجل اجراء تغيرات مؤسسية وغير مؤسسية لمواكبة التطورات السياسية التي حدثت في البلاد.