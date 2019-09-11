مفاجأة عن س خلاف تايلور سويف و"مايكروسوفت"!

كشف رئيس شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للبرمجيات، براد سميث، مفاجأة عن نجمة البوب الأمريكية الشهيرة تايلور سويفت، وذلك في كتاب جديد صادر له.

وقال إن سويفت (29 عاما) هددت بمقاضاة الشركة، وذلك بعد إطلاق الأخيرة لروبوت دردشة تفاعلي يعمل بنظام الذكاء الصناعي، بحسب مجلة "بيزنس إنسايدر" الأمريكية.

وأشار إلى أن أسباب الخلاف بين المطربة الأمريكية و"مايكروسوفت" تعود لعام 2016، وذلك لأن اسم الروبوت هو "تاي"، وهو أحد الألقاب التي اشتهرت بها تايلور سويفت، وسجلته بصورة رسمية وقانونية،الأمر الذي اعتبرته انتهاكا للحقوق الملكية الفكرية والتجارية، وكان سيعرض الشركة للمساءلة القانونية.