مفاجأة في أسعار أيفون الجديد.. اعرف مواصفات هواتف آبل iPhone 11

أعلنت شركة آبل أمس الأربعاء الكشف عن هواتف أيفون 11 الجديدة، وتحمل الهواتف الجديدة الأسماء التالية:(iPhone 11 - iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Max)، وشهدت أسعار هواتف أيفون 11 الجديد مفاجأة، لتكون أقل سعر من إصدار أيفون 8، وفيما يلي نقدم لكم مواصفات وأسعار هواتف iPhone 11الجديدة.

أسعار وموصفات هاتف iPhone 11

أسعار هاتف هاتف أيفون 11 : 699 دولارًا لنسخة 64 جيجا بايت، و749 دولارًا لنسخة 128 جيجا بايت، و 849 دولارًا لنسخة 256 جيجا بايت.

- الكاميرا الأمامية: دقة 12 ميجا بيكسل - عدسة f/2.2 - تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية، وتعدم أيضًا تصوير فيديوهات slow mo بسرعة تصل إلى120 إطار في الثانية وبدقة 1080p.

الشاشة: OLED بقياس 5.8 بوصة

المعالج: A13

مساحة تخزين داخلية: (64 - 256 - 512) جيجا بايت

الكاميرا الرئيسية: عدسة f/1.8

الكاميرا الثانية: عدسة f/2.4 واسعة الزاوية 120 درجة

الكاميرا الثالثة: للتقريب البصري 2X عدسة f/2.0

الكاميرا الأمامية: دقة 12 ميجا بيكسل عدسة f/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية، ويمكنها تصوير فيديوهات slow mo بسرعة تصل 120 إطار في الثانية وبدقة 1080p.

الأسعار: 999 دولارًا لنسخة 64 جيجا بايت، و1149 دولارًا لنسخة 256 جيجا بايت، و1349 دولارًا لنسخة 512 جيجا بايت.

أسعار وموصفات أيفون iPhone 11 Pro Max

الكاميرا الأمامية: دقة 12 ميجا بيكسل عدسة f/2.2 تدعم تصوير فيديوهات بدقة 4K بسرعة 60 إطار في الثانية، ويمكنها تصوير فيديوهات slow mo بسرعة تصل 120 إطار في الثانية وبدقة 1080p.

البطارية: أقوى بمدة 5 ساعات مقارنة بهاتف iPhone Xs Max وتدعم الشحن السريع.

الأسعار: 1099 دولارا لنسخة 64 جيجا بايت، و1249 دولارا لنسخة 256 جيجا بايت، و1449 دولارا لنسخة 512 جيجا بايت.

مفاجأة في أسعار أيفون الجديد

والمفاجأة هنا أن سعر هاتف iPhone 11 الجديد لآبل أقل سعرًا من هاتف iPhone 8، وقد كشف هذا الأمر الكثير حول التغييرات في السلوك الاستهلاكي والتحديات التي تواجهها الشركة وكيف تتعامل معها آبل.

منتجات أرخص من السابق في مؤتمر آبل لكشف عن هواتف iPhone 11

وتجدر الإشارة إلى أن شركة آبل فاجأت متابعي إطلاق هواتفها الجديدة iPhone 11، حيث الأسعار متدنية لعدد من منتجاتها الأخرى مثل الجيل الثالث من ساعة آبل الالكترونية بسعر 199 دولارًا وهي المرة الأولى التي تقدم فيها آبل ساعتها بسعر أقل من 200 دولار، بالإضافة إلى النسخة الجديدة من iPad بسعر 329 دولارا.