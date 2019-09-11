أمريكا تنقل صواريخ جديدة إلى أسطولها في المحيط الهادئ

وأضافت الشبكة، أنه من الممكن توجه السفينة المقاتلة يو إس إس غابرييل جيفرودس إلى سنغافورة.
ويوجد نزاع بين الصين وجيرانها على السيادة على جزر بحر الصين الجنوبي مثل جزر سبارتلي وتتنازع أيضاً مع طوكيو على أرخبيل سينكاكو الذي تديره اليابان، والذي تطالب الصين به أيضاً.
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