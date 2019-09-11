حكومة أمادي: وجود الأسلحة في أيدي المدنيين يهدد أمن الولاية

قال نائب حاكم ولاية أمادي في جنوب السودان إن وجود الأسلحة بأيدي المدنيين يهدد الأمن بالولاية، ويؤدي إلى انعدام الأمن بين الولايات الثلاث المتاخمة لولاية امادي.

وقال مناسي دوبوي، نائب حاكم ولاية امادي، في برنامج “الشعب والبرلمان” الذي يبثه راديو تمازج كل يوم الاثنين، إن الانفلاتات الأمنية والمشاكل المتكررة بين الرعاة والمزارعين سببها وجود الأسلحة بأيدي المواطنين.

وأضاف مناسي ان وجود الأسلحة بأيدي المواطنين في الحدود بين ولايات البحيرات الشرقية والبحيرات الغربية ومريدي يمثل عقبة ويجعل المواطنين لا يخضعون للقانون.

وطالب دوبوي، القوات التي تعمل في نزع الأسلحة بجمع الأسلحة وعدم تخزينها او بيعها للمواطنين، حاثاً السلطات لتعيين قيادات من غير أبناء المنطقة في جمع الأسلحة.