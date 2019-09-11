توصية لرئيس الوزراء لإقالة عيساوي من التلفزيون

علمت (اليوم التالي) أن فيصل محمد صالح، وزير الإعلام، رفع توصية إلى عبد الله حمدوك رئيس الوزراء لإقالة إسماعيل عيساوي من منصب مدير الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، على خلفية المآخذ المحسوبة على أدائه خلال الفترة الماضية، بما فيها بث برنامج باسم (خفافيش الظلام)، قدم صورة مشوهة لاعتصام القيادة. وتفيد متابعات الصحيفة أن قرارات تعيين وإقالة مديري الهيئات الحكومية تتخطى الوزراء لتندرج تحت صلاحيات رئيس الوزراء، بحسب نص الوثيقة الدستورية الموقعة بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير في السابع عشر من أغسطس الماضي.

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