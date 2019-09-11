تجمع اساتذة الجامعات يطالب بإقالة مجالس وإدارات الجامعات

طالب وفد تجمع أساتذة الجامعات والكليات والمعاهد العليا السودانية وتجمع الأساتذة، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدراسة مجمل القضايا الخاصة بفتح الجامعات، وتهيئة المناخ لمراجعة كافة المشكلات ووضع الحلول الناجعة لها.

ودعا الى ضرورة تحسين البيئة الجامعية من خلال إشاعة الديمقراطية بمؤسسات التعليم العالي وإزالة العنف وتجفيف منابعه وإقالة مجالس وإدارات الجامعات مع المطالبة بإيجاد آلية لاختيار مديري الجامعات يتفق عليها الجميع، كما شدد على ضرورة تمكين الطلاب من القيام بالأنشطة اللاصفية وإلغاء القوانين المقيدة لتلك الأنشطة.

وأكد التجمع خلال لقاءه وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي انتصار صغيرون الزين، اليوم (الاربعاء) على ضرورة مراجعة الجامعات الحكومية والأهلية والكليات الخاصة، بهدف إنتاج خدمة معرفية تسهم في إعداد كادر بشري مؤهل، كما أكد التجمع على أهمية توحيد التقويم للجامعات حتى تتمكن من تنفيذ برامجها بشكل دقيق.

وتعهد التجمع بصياغة مذكرة للوزيرة تحوي كافة المطلوبات التي ينادي بها الأساتذة والطلاب، متعهدين بمد يد العون للوزيرة لمناقشة قضايا التعليم العالي عبر المؤتمرات والورش المتخصصة.

هذا وقد أشادت بروفيسور انتصار صغيرون بالدور الكبير الذي لعبه التجمع في عملية التغيير التي جرت بالبلاد متمنية أن يمضي بذات المجهود قُدماً في دعم مسيرة التعليم العالي بالسودان.