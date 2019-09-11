السلام الشامل في السودان بات "قاب قوسين أو أدني"

أكد تحالف المعارضة الجنوبية أن نجاح الأطراف السودانية بجوبا في تحديد اجندة التفاوض يعتبر مؤشر ايجابي في الوصول الي تفاهمات تقود الي تحقيق السلام بحكم توفر الإرادة السياسية بين الأطراف السودانية.
وقال استيفن لوال نقور القيادي بالتحالف في تصريح لـ(smc) إن تحديد اجندة التفاوض يعتبر اختراق مهم في ملف التفاوض بين الأطراف السودانية مؤكدا ان قضية السلام في السودان باتت قاب قوسين او ادني، مؤكداً ان وحده قطاع الشمال من ابرز ملامح التقدم بحكم ان طرفي قطاع الشمال يجلسون معا في طاولة تفاوض واحد برعاية الرئيس سلفاكير ميارديت.
واكد لوال إن الإتفاق على اجندة التفاوض اصبحت الان امام منضدة لجنة التفاوض بين قطاع الشمال فصيلي الحلو وعقار من جهة والجبهة الثورية من جهة أخرى .
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