ضبط 5 أطنان من مخدرات في قارب يرفع علم ألمانيا في الجزائر

أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر، بأن خفر السواحل ضبط كمية ضخمة من المخدرات تصل إلى نحو 5.3 أطنان كانت على متن قارب شراعي، يحمل علم ألمانيا.

وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إن الضبط كان أمس الثلاثاء بعد عملية إنقاذ بسواحل مدينة وهران غرب البلاد.

وأضافت أن "وحدات من القوات البحرية تضم سفينة حراسة، وزورق بحث وإنقاذ، ومروحية بحث وإنقاذ، أنقذت 3 أشخاص أجانب كانوا على متن قارب شراعي يرفع الراية الألمانية تعرض لعطل تقني على بعد 15 ميلا بحرياً شمال شاطئ رأس فالكون، بولاية وهران".

وأضافت أنه بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وسحب القارب الشراعي إلى ميناء أرزيو، وتفتيشه من خفر السواحل، كُشفت كمية ضخمة من المخدرات تقدر بـ 5.3 أطنان، وفقاً لموقع "24" .