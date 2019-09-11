ضبط 5 أطنان من مخدرات في قارب يرفع علم ألمانيا في الجزائر

وقالت الوزارة، اليوم الأربعاء، إن الضبط كان أمس الثلاثاء بعد عملية إنقاذ بسواحل مدينة وهران غرب البلاد.
وأضافت أنه بعد استيفاء الإجراءات القانونية، وسحب القارب الشراعي إلى ميناء أرزيو، وتفتيشه من خفر السواحل، كُشفت كمية ضخمة من المخدرات تقدر بـ 5.3 أطنان، وفقاً لموقع "24" .
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