ترامب يحذر: سنرد بقوة حال تعرض واشنطن لأى هجوم

حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أي محاولة للمساس بالولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدًا أن واشنطن لا تريد الدخول في نزاعات دولية، لكنها في الوقت ذاته ستدافع عن أمنها.

وقال «ترامب» في كلمته اليوم الأربعاء، بمناسبة إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر: «سنرد على أي جهة ستحاول المساس بالولايات المتحدة»، مضيفًا: «رفعت الميزانية العسكرية للدفاع عن الولايات المتحدة أكثر من أي وقت مضى».

وتابع: «لا نسعى للدخول في نزاعات لكننا سنرد بقوة في حال تعرض الولايات المتحدة لأي هجوم»، كما شدد الرئيس الأمريكي، على استمرار الهجوم الأمريكي على طالبان الذي اشتد مؤخرًا عقب إلغاء محادثات السلام الأسبوع الماضي.