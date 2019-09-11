الهلال السعودي يتحدى الإصابات بإنشاء منطقة تدريب رملية

وكان الهلال قد بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، حيث حصل على 6 نقاط من أصل 6 نقاط ممكنة في بطولة الدوري السعودي بعد مرور جولتين فقط من البداية، ليتربع الهلال على عرش صدارة الدوري بفارق الأهداف عن النصر، وكذلك يسير الفريق بشكل جيد في بطولة دوري أبطال آسيا هذا الموسم، ووصل إلى دور ربع النهائي، وتنتظره مباراة قوية في عودة دور ربع النهائي أمام نادي اتحاد جدة ستقام على ملعب الهلال في الرياض.
وأشارت إدارة الهلال إلى قرارها الجديد، بشأن استحداث منطقة "تدريب رملية"، على غرار ما يحدث في ملاعب التدريب داخل الأندية العالمية، وذلك بهدف حماية اللاعبين من الإصابة، حيث تقول التقارير الطبية أن وجود مثل هذه المناطق داخل ملاعب التدريب تؤدي إلى تقوية العضلات وإلى تقليل معدل إصابات اللاعبين بصورة واضحة.
يذكر أن نادي الهلال السعودي قد عاني بشكل كبير من الإصابات في الموسم الماضي على وجه التحديد، حيث ضربت الإصابة عدد كبير من النجوم في الفريق الأول للنادي، وعلى رأسهم، عبد الله عطيف، وياسر الشهراني، ومحمد البريك وسلمان الفرج.
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