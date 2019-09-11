أهلي جدة يستعيد عمر السومة

قالت تقارير صحفية صباح اليوم الأربعاء إن لاعب ونجم نادي أهلي جدة عمر السومة تلقى الضوء الأخضر من قبل الجهاز الفني للفريق الأهلاوي، ليعود من جديد إلى التدريبات خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد نجاح اللاعب في العودة من معسكر بلاده في الوقت المناسب ليكون جاهزُت للمشاركة في تدريبات الفريق ومن ثم تزيد فرصته في المشاركة في المباريات المقبلة، خاصة مباراة الجولة القادمة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن النادي الأهلي يستعد لمواجهة فريق نادي الوحدة في إطار مباريات الجولة الرابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وذلك مساء السبت المقبلة، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية.

وفي السياق ذاته، أكد النادي الأهلي على وجود فرصة كبيرة لعودة الثنائي، مدفع الفريق محمد آل فتيل، والبرازيلي جوزيف دي سوزرا لتدريبات النادي الأهلي في الفترة المقبلة، وذلك بعدما وصل الثنائي إلى المراحل الأخيرة في البرنامج التأهيلي الذي تم وضعه لهم من قبل الجهاز الطبي في الفريق.

الجدير بالذكر أن النادي الأهلي لقيادة مدربه برانكو، قد تحصل على 4 نقاط في بطولة الدوري السعودي هذا الموسم بعد مرور جولتين فقط، حيث تعادل في المباراة الأولى أمام العدالة، وفاز في المباراة الثانية ليصبح النادي الأهلي في المركز الرابع بفارق نقطتين عن أصحاب الصدارة، نادي الهلال ونادي النصر السعودي، حيث يملك كلًا منهما العلامة الكاملة برصيد 6 نقاط.

ويأمل الأهلي في أن يحقق انتصارًا على حساب الوحدة، يجعله يستمر في ملاحقة النصر والهلال منذ بداية الدوري، والحفاظ على آماله في المنافسة على اللقب هذا الموسم.