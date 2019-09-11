وقال هيرفي رينادر في تصريحات إعلامية فور عودته إلى السعودية: "ما زلت عند وعدي لكل المسؤولين والجماهير السعودية، سوف نتأهل متصدرين لمجموعتنا على لاالرغم من قوتها وصعوبة المهمة، ولكننا في نهاية الأمر قادرين على تحقيق ذلك، أنا واثق من حدوث هذا الأمر".
وعن رأيه في الأداء الذي قدمه المنتخب اليمني في مباراة السعودية الأخيرة، قال مدرب الأخضر: "لم يكن لدى إي استغراب من هذا الأمر، هم فريق جيد للغاية، ويطمح طموحات كبيرة، وقد ذكرت مسبقًا أن الكرة في اليمن تتطور بشكل كبير، وأصبح لديهم أهداف واضحة يعملون من تحقيقها".
وكذلك تحدث هيرفي رينارد عن سبب استبعاد لاعب ونجم الفريق، محمد كانو، من تشكيلة مباراة السعودية واليمن وقال: "استبعاد محمد كنو كان بسبب عدم جديته وانضباطه، لقد ذكرت ذلك مسبقًا، أنا رجل أنفذ ما أقوله، الانضباط هو عنواني، وهذه هي شخصيتي، ومن يخالف ذلك، سيجد نفسه خارج الفريق، حتى ولو كان واحد من أفضل لاعبي العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر هيرفي رينارد يفتح النار على نجم السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.