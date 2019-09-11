كاسيميرو: فينيسيوس مازال صغيرا

وقال كاسيميرو في تصريحات صحفية قبل مواجهة ليفانتي : "من المهم للغاية أن نكون هنا مع المنتخب الوطني لكن علينا أن نكون هادئين، قبل عامين فقط كان فينيسيوس يلعب مع ناشئين فلامنجو".
وأضاف : "عندما تكون لاعبًا ناشئًا في ريال مدريد، عليك أن تفكر جيدًا وعليك أن تفكر في الكرة الذهبية وفي تشكيلة العام للفيفا، فينيسيوس لاعب رائع وقد أثبت ذلك بالفعل وبالطبع هو مازال صغير جدًا ولا يمكنك ممارسة الكثير من الضغط عليه لكن أعتقد أنه يجب أن يبدأ في التفكير بشكل أكبر".
وتابع : "لقد قلت لفينيسيوس في يوم آخر أن هذا العام هو العام الذي يجب أن يبدأ فيه التفكير بشكل كبير وأكرر أن ما فعله العام الماضي غير طبيعي، لقد فاجأ الجميع وأثبت أنه يستحق المركز الأساسي في ريال مدريد".
واخاتم كاسيميرو تصريحاته قائلاً : "عقلية فينيسيوس جيده جدًا وهي عقليه تُحترم. في العام الماضي، فاجأ الكثير من الناس بكرة القدم التي قدمها حيث أنه ليس من الطبيعي أن يفعل صبي يبلغ من العمر 19 عامًا ما فعله بقميص ريال مدريد".
يذكر أن ريال مدريد سيواجه ليفانتي يوم السبت المقبل في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني.
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