خبر سار لجماهير برشلونة قبل موقعة فالنسيا

وكان ميسي قد تعرض لإصابة في العضلة النعلية خلال أول مران له في فترة الإعداد مع البارسا، وذلك يوم 5 أغسطس الماضي، ولم يشارك في أي مباراة مع الفريق منذ ذلك الوقت.

وقد يحصل سواريز على الإذن الطبي بالعودة للمشاركة في مواجهة فالنسيا، بعد إصابته في أول مباراة للفريق الكتالوني بالليجا أمام أتلتيك بلباو في ملعب سان ماميس يوم 16 من الشهر الماضي.