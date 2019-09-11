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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :
رفض مرشح الرئاسة بنادي المريخ ادم سوداكال مقابلة اللواء فاروق من مجلس الشورى المريخي عندما سجل له زيارة في السجن وعلمت (سودانا فوق) ان مندوب المريخ تبلغ من قبل أحد الضباط ان سوداكال
لا يرغب في مقابله وكان اللواء فاروق قد ذهب من أجل معرفة مدي التزام سوداكال بمبلغ ال 50 الف دولار التي وعد بها لحل أزمة غارزيتو
كانت هذه تفاصيل خبر (سوداكال) يرفض مقابلة مندوب المريخ في سجن كوبر ويتنصل من اتفاق ٥٠ الف دولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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