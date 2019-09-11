(سوداكال) يرفض مقابلة مندوب المريخ في سجن كوبر ويتنصل من اتفاق ٥٠ الف دولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

رفض مرشح الرئاسة بنادي المريخ ادم سوداكال مقابلة اللواء فاروق من مجلس الشورى المريخي عندما سجل له زيارة في السجن وعلمت (سودانا فوق) ان مندوب المريخ تبلغ من قبل أحد الضباط ان سوداكال

لا يرغب في مقابله وكان اللواء فاروق قد ذهب من أجل معرفة مدي التزام سوداكال بمبلغ ال 50 الف دولار التي وعد بها لحل أزمة غارزيتو