مجلس الوزراء يقوم بزيارة تفقدية لكافة الجرحى بالخرطوم….

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قام مجلس الوزراء بكامل عضويته برئاسة، عبدالله حمدوك، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة مساء امس الثلاثاء، للمصابين والجرحى إبان ثورة ديسمبر المجيدة، والذين يتلقون العلاج بعدد من المستشفيات بالخرطوم خاصة مستشفيي فضيل ورويال كير. وقالت وزيرة العمل والتنمية الاجتماعية، لينا الشيخ، في تصريحات صحفية، إن زيارة مجلس الوزراء للجرحى والمصابين تأتي وفاءً للذين ناضلوا من أجل إنجاح الثورة. وأكدت لينا أن زيارة مجلس الوزراء للجرحى، تعد الأولى ولكنها لن تكون الأخيرة، مثمنة الدور الكبير للثوار في الانتصار لإرادة الشعب السوداني. المادة السابقة براءة شاعر شهير من هتك عرض ”معجبة“ المقالة القادمة عمال النظافة بالخرطوم يدخلون في اضراب مفتوح…

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