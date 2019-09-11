من موبقات الخضر

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

مهما اجتهدنا ان نصل الى تصور كامل عن اشكال الفساد الذى رعته الانقاذ وصوره فاننا نقف عاجزين امام هذه العصابة التى امتهنت الكذب والسرقة والتضليل وقول الباطل حتى انها لم تكتف بسرقة الموجود من اموال ومنقولات ولم تقف عند حد بيع الاراضى ومؤسسات القطاع العام حتى تفتقت اذهان اللصوص عن حيلة ياكلون بها اموال الشعب فاتجهوا الى الشرطة كجهاز حيوى وفاعل فى الدولة وله اهمية قصوى في البلد ويضطلع بادوار كبرى لايمكن التقليل منها او القول بامكانية الاستغناء عنها فلجأوا الى افقار هذا الجهاز والسيطرة على مواردة وتجريده من مقدراته وذلك عبر رهن كل مقار شرطة ولاية الخرطوم الى البنك واخذ الاموال مقابل ذلك وتبديدها وصرفها فى اوجه لاتعود جميعها بالنفع للشعب السودانى مما يضطر الشرطة الى دفع ايجارات لاماكن عملها وهى ستدفع المبلغ من الخزينة العامة بالطبع ويكون ذلك على حساب المواطن وخصما على التنمية وتغطية حاجات المواطن الاساسية من غذاء ودواء وتعليم وغيرها من الضروريات ثم تأتى الشرطة من جديد لتبنى دورها او تواصل فى دفع الايجارات وكله استنزاف لجيب المواطن .

خبر مفزع اعلنت عنه منظمة زيرو فساد وهى تكشف ان كل أقسام الشرطة مرهونة لبنك الخرطوم

يقول الخبر :

كشفت منظومة زيرو فساد عن أن كل أقسام الشرطة بالعاصمة مرهونة لبنك الخرطوم ، لجهة أن ولاية الخرطوم إبان عهد الفاسد الهارب / عبد الرحمن الخضر إستدانت منه ، منوها الى إن المنظومة لم تصل لحجم المديونية و لا اي سندات خاصة ، مشيرا إلى تحرك النيابة للتحري حول المستندات .

ماذا يمكننا ان نقول ازاء هذا الفساد الغير متصور ؟ اين ذهبت بهذه المليارات ياعبد الرحمن الخضر ؟ وماهى العقوبة المناسبة لرجل ارتكب كل هذه الموبقات ياترى ؟