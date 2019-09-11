قيادي رفيع بإتحاد الكرة : سيتمّ إلغاء عقوبة بكري المدينة

الخليج 365 :

قال قيادي رفيع باتحاد كرة القدم السوداني إنّ العقوبة التي أصدرتها لجنة الانضباط تجاه لاعب المريخ بكري عبد القادر قاسية ومجحفة، كاشفًا عن أنّ الاستئنافات ستلغى العقوبة لجهة أنّها مخالفة للائحة.

وأوضح القيادي الذي ـ فضّل حجب اسمه ـ لـ”باج نيوز” إنّ العقوبة غير قانونية إطلاقًا.

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وفي سبتمبر الجاري، عاقبت لجنة الانضباط باتحاد كرة القدم لاعب المريخ بكري المدينة بالإيقاف لمدة عامٍ ونصف بسبب ما بدر منه في مباراة فريقه أمام هلال الأبيض ببطولة الدوري الممتاز.

ونظمّت جماهير المريخ الأسبوع الماضي وقفة احتجاجية أمام اتحاد الكرة تنديدًا بالعقوبة التي طالت لاعب الفريق، وطالبت بالتراجع عن العقوبة.

و”الثلاثاء”، هاجمت الجماهير رئيس لجنة المنتخبات باتحاد كرة القدم السوداني حسن برقو،مطالبةً بإعادة بكري المدينة لقائمة المنتخب.