شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أكد وزير الزراعة والموارد الطبيعية عيسى عثمان شريف أولوية معاش الناس

وقال لدى تسلمه مهام حقيبة الوزارة واجتماعه بمديري المشاريع القومية والمديرين العامين بالوزارة أمس إن الزراعة هي القرار الأساسي لبناء الاقتصاد السوداني, مشيراً إلى أن نسبة 80% يعتمدون على الزراعة. وأمن على مراجعة الوثائق والمستندات وأداء الإدارات بالوزارة وفق القانون للوصول لسلامة الإجراءات, مشيراً إلى أهمية إعادة الربط مع الجهات المختصة, داعياً إلى إعادة البناء والتغيير في كل القطاع الزراعي للوصول للنماء الاقتصادي في إطار جبهة ثورية موحدة في دفع عملية الإنتاج لينعم السودان بموارده.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الزراعة : معاش الناس أولوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.