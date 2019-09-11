إنخفاض في أسعار مواد البناء بالأسواق

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد بعض تجار الأسمنت بسوقي بحري والسجانة لـ(السوداني) أمس حدوث تراجع تدريجي في أسعار مواد البناء، عزوه للوفرة والركود بالأسواق.

وقال تاجرالأسمنت والسيخ ببحري أحمد طه لـ(السوداني) أمس إن تراجع الأسعار نتيجة لاستقرار الدولارمما انعكس إيجاباً كذلك على أسعار السيخ بصفة خاصة، مبيناً أن سعر طن الأسمنت تراجع لنحو(8,800) جنيه بدلاً عن (10,200-10,5)جنيه ، واصفاً القوى الشرائية بالضعيفة رغم تراجع الأسعار، وأشارإلى أن سعر أسمنت صخر السودان تراجع نحو (8,800) جنيه بدلاً عن (10,100)جنيه للطن أما أسمنت عطبرة وبربر فبلغ (9)آلاف جنيه لسعر القطاعي بدلاً عن (10,100) جنيه، وتوقع المزيد من التراجع في الأسعار نتيجة لضعف القوى الشرائية.

وأشار تاجر أسمنت وسيخ بالسجانة فضل عدم ذكر اسمه إلى تراجع الأسعار نتيجة لركود السوق وحجم العرض ما انعكس إيجاباً على تراجع الأسعار، مبيناً أن سعر سيخ أوميقا تراجع نحو(49)ألف جنيه بدلاً عن (50,5)جنيه أما سيخ الأسعد وأبانوب (50)ألف جنيه. وأشار إلى أن أسعار حديد التسليح بالأسواق تتراوح بين (49-50) ألف جنيه للطن. أما سعر قنا المصري (8) آلاف جنيه للطن، كاشفاً عن توقف عمليتي التعامل بالشيك التي انعكست على ارتفاع الأسعار في ظل عدم توفر السيولة آنذاك، ووصف حجم عرض كمية الأسمنت بالأسواق بـ”الكبيرة ” والطلب بالضعيف، موضحاً أن فصل الخريف عموماً يشهد تراجعاً في أسعار مواد البناء نتيجة توقف عمل البناء والوفرة وضعف حركتي البيع والشراء إضافة إلى ضعف الطلب عليه من قبل الموردين.

وتحدث مدير تسويق بأحد مصانع الأسمنت لـ(السوداني) عن استمرار مشكلة قطوعات الكهرباء والفيرنست والجاز بالمصنع مما انعكس سلباً على تراجع الإنتاج إلى (2)ألف طن في اليوم بدلاًعن (5,700) طن، مضيفاً أن تراجع الأسعار يتوقف على حسب وفرة مواد التشغيل “الكهرباء والفيرنست والجاز وأن المصانع تعتمد اعتماداً كلياً على الفيرنست. وأشار إلى أن هنالك تراجعاً في الأسعار بالأسواق نتيجة الوفرة والركود.